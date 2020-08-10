Bazı bölgelerde kesinti

Güzelyurt’a bağlı Şahinler köyünde bazı sokaklara yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklama göre, orta gerilim elektrik şebekesinde hat takviyesi proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Şahinler köyü Cennet Sokak, Paşa Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Öte yandan Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın, Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon Ofisi ve bölgedeki anayol boyuna 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviyesi çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacak.