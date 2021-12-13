Bazı bölgelerde kesinti

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy’ün bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.00 – 13.00 saatleri arasındaki kesinti Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları bölgesinde etkili olacak.

Öte yandan Girne Zeytinlik köyünün bir bölgesine yarın 2 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, şebekede yapılacak çalışma nedeniyle Ship Inn Otel’in bulunduğu bölgeye 08:30 ile 10:30 arasında elektrik verilemeyeceği belirtildi.