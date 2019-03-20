Bazı bölgelerde kesinti olacak

Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Beyarmudu köyünün elektrik enerjisi yarın 09:30 ile 10:30 saatleri arası kesik olacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın ayrıca 09:00 ile 16:00 saatleri arasında İskele girişinde bulunan Beko bayisi, Omega Fitness spor salonu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.



Kesintilerin şebekede yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı yapılacağı kaydedildi.