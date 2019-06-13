Bazı bölgelerde kesinti olacak

Girne’ye bağlı Edremit köyünde Bakır Apart Hotel ve Edremit çemberi civarında bugün 7 saatlik elektrik kesintisi var.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre proje çalışmasından kaynaklanan ve saat 09.00’da başlayan kesinti 16.00’ya kadar sürecek.

Öte yandan Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı, Günebakan ve bölgedeki su motorlarına bugün saat 14:00’e kadar elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Kesinti bitiş saatlinde 15 dakika süreyle Bağlikoy, Yedidalga, Ömerli ve Bademliköy’e de elektrik enerjisi verilemeyecek.