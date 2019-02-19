Bazı bölgelerde yarın kesinti olacak

Bazı bölgelerde yarın kesinti olacak

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde bazı sokaklara yarın 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesintiden Papatya Sokak, Yasemin Sokak, Orkide Sokak  Çiğdem Sokak ve Hanımeli Sokak etkilenecek.

Öte yandan Serhatköy’de de yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

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