29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü tören programı nedeniyle tüm ilçelerde bazı güzergahlar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cuma günü tüm ilçelerde gerçekleşecek tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle bazı güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacak.

İlçelerde tören geçişi yapılacak güzergahlar ve saatler şöyle:

“Lefke’de, saat 09.45’te; Dr. Selçuk Sömek Meydanı’ndan başlayarak, Atatürk Caddesi’ni takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

İskele’de, saat 10.00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanı’nda sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 11.30’da; Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11.45’te, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Kurtuluş Sokak - Ecevit Caddesi - Şht Hicri Gümüş Sokak - Şht Ahmet Mulla Sokağı takiben eski Belediye Pazarı önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15.00’te; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

Lefkoşa’da, saat 15.00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek.”

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.