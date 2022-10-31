Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Ledra Palace’da bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovak Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iki toplumlu rutin toplantılar kapsamında, bugün, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Ledra Palace’da bir araya geldi.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamaya göre, katılımcı siyasi partiler, bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs’ta ana muhalefet partisi AKEL tarafından önerilen “İlerleyebilmek için tek seçenek iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm: Ne iki devletli, ne ‘yeni fikirler’ varılan esasa ilişkin yakınlaşmaları baltalayamaz” konu başlığında görüşlerini ortaya koydular.

Açıklamada, “Siyasi partiler, ivedilikle gerginliklerin azaltılmasının ve anlamlı, sonuç odaklı müzakerelerin en kısa sürede başlamasının Kıbrıs’ın geleceği açsından hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldılar” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, “Siyasi partiler, Kıbrıs’ta çözümü kolaylaştırmaya yönelik iş birliklerini artırmanın yollarını arayacaklar” denildi.

Siyasi parti başkan ve temsilcilerinin bir sonraki toplantısının, 30 Kasım tarihinde BKP-UBP’nin ev sahipliğinde yapılacağı da kaydedildi.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, Kuzey’den BKP’yi temsilen başkan İzzet İzcan ve Salih Sonüstün, CTP’den milletvekili Erkut Şahali ve Berna Numan, DP’den Salih Çeliker, KSP’den Kazım Öngen, TPD’den başkan Mine Atlı ve Mustafa Ertanın, YKP’den genel sekreter Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı. Güney’den ise AKEL, Yeşiller Partisi, DEPA, DİSY ve Birleşik Demokratların temsilcileri katıldı.