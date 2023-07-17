Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler KŞK Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etti, çalışmalara destek belirtti

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde ara bölgede iki toplumlu rutin toplantılara katılan bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) çalışmalarına destek belirtti.

Partilerin başkan ve temsilcileri bugün kayıp çalışmalarının iki toplum için önemine dikkat çekmek ayrıca çalışmalara destek belirtmek amacıyla KŞK Antropoloji Laboratuvarını ziyaret etti.

Güney Kıbrıs’taki Slovak Büyükelçiliği tarafından yayınlanan partilerin ortak yazılı açıklamasında, 1981'de Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında bir anlaşma ile Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan KŞK’nin, kayıp kişilerin aranması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesine adanmış hayati bir kuruluş olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs'taki tüm siyasi partilerin temsilcileri olarak, KŞK'nin insani görevi olan ‘kayıp yakınlarının cenazelerinin iadesi yoluyla etkilenen binlerce aileyi derin acılarına son vermek’ şeklindeki görevine kesinlikle inanıyoruz. Kayıp ailelerinin sevdiklerinin akıbetini bilmeye hakları var. KŞK'nin misyonu ve insani zorunluluk, uzlaşı ve barış inşası, uluslararası yükümlülükler, mali taahhüt, farkındalık ve savunuculuk alanlarına olumlu katkısı, Adada gerçeğe, adalete ve uzlaşmaya yönelik ortak taahhüdümüzle uyumludur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tüm uluslararası paydaşlara son kayıp şahıs kimliklendirilene dek, insan hakları temelli uluslararası yükümlülüklerin, uluslararası konvansiyonlar ve adalet ilkelerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi adına, KŞK’nın etkinliğinin korunmasına ve gerekli maddi destekle birlikte iki toplum arasında yeniden güven ve uzlaşı oluşmasına faydalı olabilecek katkı çağrısı yapıldı.

Açıklamada partilerin, tüm vatandaşların haklarına ve onuruna saygı duyulan, uzlaşmacı ve barışçıl bir Kıbrıs için ortak vizyonunun devam ettiğine de vurgu yapıldı.

antropoloji laboratuvarı ziyaretine CTP’den Erhun Şahali, DP’den Serhat Akpınar ve Salih Çeliker, KSP’den Osman Zorba, TDP’den Mine Atlı ve Mustafa Ertanın, katılırken, Rum kesiminden gelen partilerden AKEL’i Stavri Kalopsidiotu, Yeşiller’i Haralambos Teopemptu, Kiryakos Simillis, Panikos Panayides, DEPA’yı Antigoni Papadopulu, DİKO’yu Giorgios Ioannu, DISY’yi Ksenia Konstantinu, ERKK’yi Ioulia Khovrina Komninos, Birleşik Demokratlar’ı da Praxoula Antoniadou Kyriacou ile Kostas Georgiades temsil etti.