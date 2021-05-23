Bazı komite ve kurullara atama yapıldı

Bakanlar Kurulu, İskan Komitesi Başkanlığı’na Salih Sonay’ın; Rekabet Kurulu üyeliklerine Şifa Kırmızıgil ile Kubilay Sepetcioğlu’nun, Serbest Liman Yönetim Kurulu üyeliğine ise İlter Ömeroğlu’nun atanmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, boşalan Rekabet Kurulu üyeliklerine Kıbrıs Türk Barolar Birliği temsilcisi için önerilen iki adaydan Şifa Kırmızıgil’i, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilciliği için önerilen iki adaydan Kubilay Sepetcioğlu'nu atadı.
Bakanlar Kurulu ayrıca, Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Temsilcisi olarak atanan Üye Servet Karabacak'ın görevden alınmasına ve yerine İlter Ömeroğlu'nun üye olarak atanmasına karar verdi.