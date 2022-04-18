Bazı kurallar daha kalktı

Sağlık Bakanlığı, bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulamada olan bazı kuralları daha kaldırdığını açıkladı.

Buna göre, ülkeye girişlerde Güvende Kal Uygulaması aranmayacak. Yurt dışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİNDE KURALLAR VE TEST ZORUNLULUĞU KALKTI

Komite, Ada içi geçişlerde, epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde uygulanan kuralların kaldırılarak kişilerin Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmalarına karar verdi.

ADAPASS SORGULAMALARI

Kapalı alan eğlence merkezlerine girişte, aşısız kişilerin son 24 saat içinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde Adapass sorgulaması devam edecek.

Kapalı alan tanımına giren yerler şöyle sıralanıyor: Bar, club vb, casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, SPA merkezleri, dövme salonları, gece kulüpleri, restoranlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine giriş.”

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid -19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testi ile de okula dönebilecek.