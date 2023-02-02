Bazı örgüt ve partiler yarın Helin için İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem yapacak

Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, İskele’de 25 Ocak’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehie Helin Reessur’un katledilmesine tepki göstermek için yarın katil zanlısının yeniden mahkemeye çıkarılacağı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenliyor.
Açıklamada, “Kamu vicdanını derinden yaralayan bu kabul edilemez olaya tepkimizi en yüksek sesle haykırmak adına tüm halkımızı yarınki eyleme destek vermeye davet ederiz.” denildi.
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken İskele Kaza Mahkemesi, 21 yaşındaki katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ için önce bir gün, ardından 7 gün tutukluluk emri vermişti. Altundağ yarın sabah yeniden yargıç huzuruna çıkarılacak.