Bazı sendika ve örgütlerden Maraş çağrısı

Bazı Türk ve Rum sendika ile sivil toplum örgütleri, ortak açıklama yayımlayarak, “Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması” çağrısında bulundu.

Sol Hareket tarafından yapılan ve 62 örgütün imzası olan Türkçe, İngilizce ve Rumca yayımlanan açıklamada, “adanın bölünmüşlüğünün simgelerinden biri olan kapalı Maraş’ta BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak yapılan tek yanlı girişimin barış sürecine, bölge istikrarına hem de iki toplum arasındaki ilişkilere zarar verdiği” savunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 numaralı kararlarının Kapalı Maraş’ın BM’nin gözetiminde şehrin gerçek sahiplerine iadesini öngördüğü belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ekim tarihinde Maraş’ta tansiyonu yükseltecek tek yanlı girişimlerden uzak durulması çağrısı yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yakın geçmişimiz, uluslararası hukukun ve BM kararlarına aykırı yapılan tüm açılımların siyasi bedellerinin ne olduğunun, bunun hiç bir tarafın faydasına olmadığının örnekleriyle doludur. Bu, ne yıllardır çözümsüzlüğün bedelini ödeyen Kıbrıslı Türklerin ne de pandemi ortamında ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Türkiye’nin yararına değildir.

Açılışın hayata geçirildiği andan itibaren yapılan açıklamalar ve sahadaki emareler bu açılımda Kıbrıslı Türklerin kurumlarının devre dışı bırakıldığı ve operasyonun doğrudan Türkiye’den yönetildiğini işaret etmektedir. Bu da Kıbrıslı Türklerin karar almasına bir başka müdahale anlamı taşımaktadır.”

“BİZLER ÇÖZÜMÜ BEKLEMEDEN MARAŞ’IN BM KARARLARIYLA UYUMLU OLARAK AÇILIŞINI HEP SAVUNDUK”

Açıklamada, “Bizler çözümü beklemeden Maraş’ın BM kararlarıyla uyumlu olarak açılışını hep savunduk” denilerek, barışçıl girişimlerin uzlaşmayı ve yakınlaşmayı teşvik edecek maiyette olması, ve uzlaşıyla gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

Örgütlerin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Zorla, tek yanlı olarak, oldubitti yaratan açılımlar adanın her iki yanındaki milliyetçi unsurları ve söylemleri beslemekte, siyasi misilleme ihtimalini artırmakta, özellikle geçişlerin durma noktasına gelmesi sonrasında oluşan güvensizlik ortamını daha da körüklemektedir. Bundan da en büyük zararı Kıbrıslılar görmektedir.

Herşey bir yana, Maraş’ın yasal sakinlerinin acılarının ve anılarının üzerine bina edilmeye çalışılan bu açılımın bir festival havasında kutlamalarla yapılması vicdanlarımızı yaralamaktadır.”

Açıklamada, “öncelikle Maraş’taki tek yanlı açılıma bir an önce son verilmesi ve Maraş’a ilişkin olası tüm açılımların BM ve yasal sahiplerinin katılımıyla yapılması çağrısında” bulunuldu.

Maraş’ın bir işbirliği ve uzlaşı alanı olduğu sürece barışa ve istikrara katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, “Bu coğrafyadaki önceliğimiz yıllardır hayatımızı karartan siyasi çözümsüzlüğe bir son verilmesi, gerek ada üzerinde, gerekse bölgede karşılıklı uzlaşının, işbirliğinin ve barışın hakim olmasıdır. Bu yol gerek Kıbrıs’taki insanların gerekse bölge halklarının çıkarını ve refahını koruyacak yegane yoldur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya imza koyan örgütler şunlar:

“Mağusa İnsiyatifi, Unite Cyprus Now, Sol Hareket, Barış Derneği, The Progressive Party of Working People, YKP , TKP-YG, Pancyprian Federation of Labour, DEV-İŞ, KTOEÖS, KTÖS, ÇAĞ-SEN, KOOP-SEN, BES, The United Democratic Youth Organization, Sol Hareket Gençlik Komitesi, Proodeftiki Students Union, United Cyprus Platform, Cypriot Refugees Union of Greece, Mağusa Kentimiz, Pancyprian Federation of Women’s Organisations, WINPEACE, Association for Social Reform, Antifa, Leftist Movement - We want Federation, Socialists’ Inititiative, Sispirosi Atakton, Yeni Kıbrıs Derneği, Left Wing, Workers’ Democracy, Kıbrıslıların Sesi, Spirithkia, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kıbrıs Barış Konseyi , Enorasis , Anatropi, Gender Advisory Team, NEDA-New Internationalist Left, Cyprus Writer's Union, Cyprus Publisher’s Association – KyaB, Movement for a Federal Cyprus, United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform, İskele Citizens Initiative, Socialist İnitiative Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can , Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Bi-communal Choir For Peace in Cyprus, Turkish Cypriot Association for Democracy, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace’, Cyprus Reunification Movement, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, Association of Historical Dialogue and Research, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, Cyprus Sustainability Institute, KISA – Action for Equality, Support, Antiracism , Invest In Education, Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association, Cyprus Association of Social Psychology, Left and the Cyprus Problem, HASDER”