Bazı şoför okulları eylem yaptı

Bazı şoför okulları, ehliyet sınavı randevularında online sisteme geçilmesi talebiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Lefkoşa’da Sürüş Ehliyeti Müfettişliği önünde saat 10.00’da bir araya gelen şoför okulu sahipleri, araçlarıyla birlikte bakanlık önüne gitti.

Bakanlığın ehliyet sınavı randevularını manuel sisteme geçirmesiyle mağdur olduklarını savunan okul yöneticileri, talepleri karşılanana kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Eyleme destek veren bir şoför okulu öğrencisi ise, çok uzun zamandır ehliyet sınavına girmek için beklediğini ancak bir türlü sınav tarihi verilmediği için motorunu ehliyetsiz sürmeye kalkıştığını ve polis tarafından cezalandırıldığını ifade etti.

“15 KASIM’DAN BERİ ÖĞRENCİ EHLİYETİ ALAN ÖĞRENCİLER DİREKSİYON SINAVINA GİREMİYOR”

Bakanlık önünde ortak basın açıklamasını okuyan şoför okulu yetkilisi Cihan Aksertel, Trafik Dairesi’nin başlatmış olduğu manuel randevu sisteminden dolayı, 15 Kasım’dan beri öğrenci ehliyeti alan öğrencilerin direksiyon sınavına giremediğini belirtti.

Aksertel, bu sistem, öğrencisi fazla olan okullara rant sağlarken, öğrencisi az olanları batırdığını savundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na taleplerini içeren bir yazı ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Aksertel, “Direksiyon sınavınaa girecek öğrencilerin eski veya yeni olmasına bakılmaksızın şoför okulu hazır olan öğrencileri direksiyon sınavına koyabilmeli. 65 yaşından sonra da sağlık kurulu raporuyla isteyen herkes eğitmenlik yapabilmeli. Özel sektöre kısıtlama getirilmemeli” dedi.

Aksertel, öğrencilerinden para aldıklarını ancak sistemden dolayı sınav tarihlerini söyleyemediklerini, bundan dolayı da öğrencileriyle aralarından sorunlar yaşadıklarını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Trafik Dairesi Müdürü’ne sorunlarının çözümü için çağrıda bulundu.

Eylem kararına 31 tane şoför okulunun destek belirttiğini ancak bugün sabah bu okulların bazılarının gelmekten vazgeçtiklerini de kaydeden Aksertel, “Burada bulunan arkadaşlarıma tehditlere, yalanlara boyun eğmedikleri ve cesaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“EKMEK PARAMIZ İÇİN BURADAYIZ”

Diğer şoför okulu sahipleri de söz alarak, sıkıntılarını anlattı. Sevinç Yetkiner, ekmek parası için orada olduklarını vurgulayarak, “Başka ülkelerde devlet destek verir, bizim ülkede köstek oluyor” şeklinde konuştu. Öğrencilerine durumu izah edemediklerinden yakınan Yetkiner, “Artık kapalı kapılar ardından değil, basının önüne çıkıp açıklama yapsınlar. Bizi öğrencilerimizle yüz göz etmesinler. Öğrenciler de bilsin ne olduğunu” dedi.

Barış Demirkıran ise, mevcut sistemle haftada 2 yeni sınav koyabileceklerini, 150 öğrencisi olan bir okul için, bunun 2 buçuk seneyi bulacağını söyledi. “Siyaseti karıştırmayın” çağrısında bulunan Demirkıran, bugün toplanma yerinden bakanlığa gelene kadar 4 şoför okulunun eylemden vazgeçtiğini, okulların siyasi baskı altında olduğunu öne sürdü.

Osman Ulubatlı, sosyal devlet anlayışında olan devletlerin zor durumda olan özel sektör çalışanına yardım ettiğini ancak bu ülkede sadece partililerine yardım eden bir anlayışın olduğunu söyledi. Yaşadıkları durumu bir örnekle açıklayan Ulubatlı, “Düşünün, ülkedeki 2 büyük süpermarketin elinde stokları var ve tarihleri geçiyor diye, bu süpermarketler mallarını tüketene kadar bölgedeki diğer marketler kapatılıyor. Aynı durumdayız” dedi. Ulubatlı, yaşananların sebebinin müfettiş eksikliği olduğunu ileri sürerek, ülkede sadece 6 tane müfettiş olduğunu, devletin bu eksikliğinden dolayı okullara yüklenildiğini söyledi.

Mustafa Alsancak, 65 yaşını geçip mesleğe devam etmeye çalıştığı için suçlu sayıldığını belirterek, tüzükte yer alan bu maddenin kaldırılması gerektiğini, sağlık kurulundan sağlıklı olduğuna dair rapor alabildiği takdirde mesleğine devam etmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Özel sektörde böyle bir yaş sınırlılığının olmaması gerektiğini kaydeden Alsancak, 80 yaşında kişilerin başbakan veya cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetebildiğini söyledi. Alsancak, “Yaşlandığınız için suçlu sayıldığınız başka hangi ülke var’” diye sordu.