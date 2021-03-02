"Bazı üniversiteler daha fazla kazanç için toplum sağlığını tehlikeye atıyor"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) bazı özel üniversitelerin daha fazla kazanç mantığıyla toplum sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.
Yükseköğretim Kurulu’nun tavsiyesine rağmen bazı özel üniversitelerin yüz yüze eğitim ısrarında olduğunu kaydeden sendika, “Yerel bulaş bitmeden, eğitim emekçileri aşılanmadan yüz yüze eğitim mümkün değildir. Nisandan sonra mezuniyet durumundaki öğrencilerle temas kuracak tüm personelimizin hemen aşılanması zorunluluktur” dedi.
DAÜ-SEN, bazı özel üniversitelerin bu salgın şartlarında personeli yüz yüze eğitime zorladığını, bunun da kampüslerindeki yurtları doldurmak, marketlerin ve petrol istasyonlarının satış yapması için olduğunu savundu.
Sendikanın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
UKÜ’de öğrenim gören 27 öğrencinin COVID-19 olmasına ve çok sayıda temaslı bulunmasına işaret eden sendika, üniversite yönetimini “sorumsuzlukla” suçladı.
DAÜ-SEN, “UKÜ'de yaşananlar DAÜ dahil tüm eğitim kurumları için tehlikeli bir olasılıktır. UKÜ ve tüm özel üniversiteleri öğrencilerin, personelin ve halkın sağlığını korumaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu
DAÜ-SEN, iç denetim, şeffaflık, akademik kalite ve eğitim emekçilerinin çalışma şartları için yükseköğretimde sendikalaşmanın zorunlu olması gerektiğini de kaydetti.