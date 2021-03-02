"Bazı üniversiteler daha fazla kazanç için toplum sağlığını tehlikeye atıyor"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) bazı özel üniversitelerin daha fazla kazanç mantığıyla toplum sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu’nun tavsiyesine rağmen bazı özel üniversitelerin yüz yüze eğitim ısrarında olduğunu kaydeden sendika, “Yerel bulaş bitmeden, eğitim emekçileri aşılanmadan yüz yüze eğitim mümkün değildir. Nisandan sonra mezuniyet durumundaki öğrencilerle temas kuracak tüm personelimizin hemen aşılanması zorunluluktur” dedi.

DAÜ-SEN, bazı özel üniversitelerin bu salgın şartlarında personeli yüz yüze eğitime zorladığını, bunun da kampüslerindeki yurtları doldurmak, marketlerin ve petrol istasyonlarının satış yapması için olduğunu savundu.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Kuzey Kıbrıs’taki patron üniversitelerinin yüz yüze eğitim ısrarı sadece sorumsuzluktur. Üniversiteler personelinin sağlığını sadece eğitim için değil, idari işler ve ders seçimi için de riske atabiliyor. Bu ülkenin Eğitim Bakanı var mı? Bu ülkede YÖDAK ne iş yapar? Muhalefet partileri ne için var? Neden onlarca yıldır süren patron üniversitelerindeki emek sömürüsünü kimse durduramıyor? Çok sayıda insanın sağlığını riske atan üniversiteden kim hesap soracak?”UKÜ’de öğrenim gören 27 öğrencinin COVID-19 olmasına ve çok sayıda temaslı bulunmasına işaret eden sendika, üniversite yönetimini “sorumsuzlukla” suçladı.DAÜ-SEN, “UKÜ'de yaşananlar DAÜ dahil tüm eğitim kurumları için tehlikeli bir olasılıktır. UKÜ ve tüm özel üniversiteleri öğrencilerin, personelin ve halkın sağlığını korumaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunduDAÜ-SEN, iç denetim, şeffaflık, akademik kalite ve eğitim emekçilerinin çalışma şartları için yükseköğretimde sendikalaşmanın zorunlu olması gerektiğini de kaydetti.