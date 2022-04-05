Bazı Yönetim Kurullarına atamalar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası ve HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcileri değişti. Komisyon’daki üye değişiklikleri ile ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na atanan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alişan Şan’ın 2022 erken genel seçimlerinde milletvekili seçilmesinden dolayı yerine Ata Satur’un, HÜR-İŞ Sendikaları Federasyonu temsilcisi Süleyman Çakır’ın yerine ise Ahmet Serdaroğlu’nun atanmasına karar verdi.

İHTİYAT SANDIĞI YÖNETİM KURULUNA HASAN SUNGUR ATANDI

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na, istifa eden Mustafa Aroğlu’nun yerine Hasan Sungur atandı.

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi olarak atanan Mustafa Aroğlu’nun istifa etmesi nedeniyle, yerine Hasan Sungur’un atanmasına karar verdi.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

SOSYAL SİGORTALAR İDARE MECLİSİNDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde iki üyeyi değişti.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde görev yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın asıl üyesi Kemal Şöföroğlu nun yerine Ramadan Binatlılı'nın ve yedek üye Bünyamin Merhametsiz'in yerine ise Mehmet Ercilasun'un temsilci olarak atanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.