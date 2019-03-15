BBC Türkçe'den KKTC Üniversiteleri için skandal haber!

BBC Türkçe internet sitesi “Kuzey Kıbrıs'ta borç batağına düşen öğrencilerin hayalleri kâbusa dönüyor” başlığı ile yayınladığı haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne öğrenim görmek amacıyla gelen öğrenciler için algı operasyonu yaratıyor.

Yabancı uyruklu bazı öğrencilerle de yapılan röportaja yer verilen haberde, Zimbabveli bir din adamının, birçok öğrencinin borç veren kişi ve kurumların tuzağına düştüğünü söylediği belirtiliyor. Haberin devamında ise “ödeme vakti geldiğinde ise "İşler çirkinleşebiliyor… ve polis müdahale edemeyeceğini söylüyor" ifadeleri yer alıyor.

Yine aynı haberde bir çok kadın öğrencinin seks işçiliğine zorlandığı iddia ediliyor.

BBC Türkçe’nin haberinde KKTC Üniversitelerinin bazılarının “Uluslararası kabul görmeyen Üniversiteler” olarak sunuyor.

Eğitimin en önemli yapı taşlarından biri olduğu KKTC’de BBC gibi saygın bir haber kurumunun yayınladığı bu haber, büyük tepki topladı.

Münferit birkaç kişi ile yapılan röpörtajların, ülkenin genel olarak öğrenim sistemini yargıladığı ve kötü bir imaj yaratmak için yapıldığı görülüyor.

İşte o haber