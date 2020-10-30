Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya üzerinden “Gizli ajandanızda daha neler var?” başlıklı bir paylaşımda buluundu.

Şahiner, Kapalı Maraş’ın, Kıbrıs Türk halkının içerideki ve dışarıdaki meseleleri açısından oldukça önemli olduğunu dile getirerek Maraş konusunda tüm halkı tedirgin eden ve belirsizliğe sürükleyen gelişmelerin olduğuna değindi. CTP Milletvekili Şahiner, “aslında arka kapılar ardında yok hükmünde olan hükümetin gizli ajandasının eseridir” dedi.

Son günlerde Kapalı Maraş konusunda yaşanan gelişmelerin kamuoyu vicdanından geçer not almadığını öne süren Şahiner, “Maraş konusunda, uluslararası hukuku hiçe sayarak atacağınız her adım bizi Kıbrıs Türk toplumu olarak daha da yalnızlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “sorumluluk bilincinden yoksun, gayrı ciddi ve beceriksizce günübirlik” alınan kararlar ile bu halkın geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Şahiner, Kapalı Maraş’ta oluşan gelişmeler hakkında paylaşım yaparak, “Bir toplumun iradesini, haysiyetini, onurunu çiğneyerek yol alabileceğinizi zannediyorsanız lütfen dönüp tarihte bu şekilde davranan siyasi oluşumların sonuna bir göz atın…” dedi.

“Gizli ajandanızda daha neler var?”

Maraş, Kıbrıs Türk halkının içerdeki ve dışardaki meseleleri açısından çok önemlidir. Maraş konusunda tüm halkı tedirgin eden ve belirsizliğe sürükleyen gelişmelerin aslında arka kapılar ardında yok hükmünde olan hükümetin gizli ajandasının eseridir. Son günlerdeki gelişmeler kamuoyu vicdanından geçer not almamıştır. Maraş konusunda, uluslararası hukuku hiçe sayarak atacağınız her adım bizi Kıbrıs Türk Toplumu olarak daha da yalnızlaştırıcaktır. Sorumluluk bilincinden yoksun, gayrı ciddi ve beceriksizce günübirlik alınan kararlar ile bu halkın geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz. Bir toplumun iradesini, haysiyetini, onurunu çiğneyerek yol alabileceğinizi zannediyorsanız lütfen dönüp tarihte bu şekilde davranan siyasi oluşumların sonuna bir göz atın…