Voleybol kafilesi ile Adıyaman’da bulunan ve kaldıkları İsias Otel’in çökmesi nedeniyle hayatlarını kaybeden anne Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri son yolculuklarına uğurlandı.

Dörtyol Cami’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Tatar ailelerin acısını paylaştı.

Düzenlenen devlet töreninde tabutlar bayraklarla sarıldı, aile fertleri evlatlarını bağrına bastı.

Anne Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri göz yaşları eşliğine Dörtyol mezarlığına görütüldü. Anne ve evladı ebedi istirahatlerine uğurlandı

(Kaynak: Kıbrıs Gazetesi)



