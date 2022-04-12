First Fm eski Genel Yayın Yönetmeniz Kıbrıs Türkünün duayen yazarlarından Bekir Kara’yı kaybettik…

Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesi, sevenleri ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

BEKİR KARA KİMDİR?

Bekir Kara, 1945 yılında BAF’ın Bağrıkara köyünde dünyaya gelir. İlkokul ‘u Limasol’un Piskobu köyünde okur. Ardından orta ve lise öğrenimini Limasol 19 Mayıs Lisesinde tamamlar. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünden 1970 yılında mezun olur.

Kara, önceleri ilkokullarda daha sonra ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapar. Müdür muaviniyken de emekliye ayrılır.

Yazın yaşamına lise yıllarında, tiyatro ve küçük öykü denemeleriyle başlar. Öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanır. Yarışmalarda öykü, roman ve tiyatro ödülleri alır. Ardından romana da adım atar.

Yazar, halk müziği dalında da çalışmaları yapmaktadır. Otuza yakın türkü- derleme ve düzenlemesi vardır. Beş tane türküsü, TRT radyolarında yayınlanma izni almıştır.