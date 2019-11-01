Bekirpaşa Lisesi Onur Kurulu'ndan Sadıkoğlu'na ziyaret

Okul yönetimi ile öğrenciler arasında köprü görevi gören, öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve yine onların sesi olmayı hedef bilen, aynı zamanda çevre, kültür, sanat gibi birçok alanda aktif rol oynayan Bekirpaşa Lisesi Onur Kurulu, faaliyetlerini sürdürüyor. Kurul bu kapsamda 2019-2020 yılları arasında düzenleyecekleri faaliyetler hakkında bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler.

BEKİRPAŞA LİSESİ ONUR KURULU AKTİF ROL OYNUYOR

2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyet gösterecek Bekirpaşa Lisesi Onur Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Öğretmenler Kurulu tarafından bu yıl seçilen Onur Kurulu Başkanı aynı zamanda İngilizce öğretmeni olan Seval Akgürel, kendisine eşlik eden Bekirpaşa Lisesi Müdürü Ergin Ersoy, Rehber Öğretmen Hüsen Ünivar, Öğrenci konseyi tarafından seçilem Onur Kurulu 2. Başkanı öğrenci Sevim Sanlı Sanlıer ve 2. Başkan Yardımcısı öğrenci Zeynep Altuntaş’la birlikte, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler.

SADIKOĞLU: “ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİMİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni öğretim yılında da İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan tüm okullara, katkılarının süreceğini söyledi. ‘Elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz’ diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir’ dedi. ERSOY: “BELEDİYENİN DESTEĞİ HER ZAMAN BİZİMLE”

Bekirpaşa Lisesi Onur Kurulu’na eşlik eden Okul Müdürü Ergin Ersoy, ziyaretteki konuşmasında, İskele Belediyesi’nin maddi ve manevi desteğinden söz etti. Belediyenin desteği her zaman bizimle diyen Ersoy, bu kapsamda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti. Ersoy ziyaretin anısına Başkan Sadıkoğlu’na hediye takdiminde de bulundu.