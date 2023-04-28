Beklenen ilaçların bir kısmı geldi...

Sağlık Bakanlığı, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların ülkeye geldiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, talep doğrultusunda birçok ilacın daha ülkeye geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçların geldiği ifade edildi.