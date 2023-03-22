Bel-Sen: “Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yapılacak referanduma katılmama kararı aldık”

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (Bel-Sen), “15/2022 Sayılı Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası” kapsamında birleştirilen belediyelerde düzensizlikler yaşandığını savundu ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde yapılacak referanduma katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Sendika başkanı Fikret Keleş, yazılı açıklamasında, belediyelerin; “belde halkının ortak ve yerel gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulan özerk kuruluşlar” olarak tanımlanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu mahalli özerk kuruluşlarda çalışan, işveren pozisyonunda bir personel düşünün ki maaşı 46 bin TL civarında olsun! Bunun kisvesi de belediye ve sendika arasında imza edilen toplu iş sözleşmesi olsun. Biz, Bel-Sen olarak belediyeler ile yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmelerinde esas gayemizin; işveren konumunda olan belediyeler ile işçi konumunda olan çalışanlar arasındaki çalışma koşullarını düzenlemeyi, işçinin işveren karşısında korunmasını, işçilerin mali ve çalışma düzeni açısından daha verimli hayat standartlarına kavuşmasını amaç edinmiş bulunmaktayız.

Sendikamızın temsil etmeyi amaçladığı çalışanların mali güçlerini daha iyi seviyelere getirmeye çalışırken, yine Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olup, işveren pozisyonuna vekaleten atanan kişilerin 46 bin TL maaş almaya başlaması ve bizim buna sessiz kalmamız ne sendikacılık ne de vicdanen mümkün değildir. Bu konu ile ilgili şikayetlerimizi Sendikalar Mukayyidine bildirmiş olup, şikayetimizin arkasını bırakmayacağımızı bilginize getirmeyi kendimize görev biliriz.”

Keleş, 8 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından sendikaya bir yazı gönderilerek, “sair şeyler meyanında belediye personelinin intibaklarına yapılacak itirazların 10 Mart tarihinde görüşüleceği” bilgisi iletildiğini ifade ederek, referandum kararı alındığı bilgisini öğrendiklerini kaydetti.

Sendikalar Mukayyitliği ile hiçbir görüşme yapmadan, 15/22 sayılı yasa tahtında hangi sendikaların referanduma gidebileceği tartışılıp Başsavcılıktan hukuki görüş alınmadan böyle bir referandum sürecine başlamanın mümkün olmadığını ifade eden Keleş, bu hususla ilgili Sendikalar Mukayyitliğine itiraz hakkını kullanacaklarını, ayrıca konuyu mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

Keleş, Bel-Sen olarak bugüne kadar hiçbir hukuk dışı uygulamanın parçası olmadıklarını ve bundan sonra da olmayacaklarını ifade ederek, KKTC’de mevzuata aykırı olduğundan dolayı Bel-Sen Yönetim Kurulu olarak örgütlü bulundukları Çatalköy-Esentepe Belediyesinde yapılacak referanduma katılmama kararı aldıklarını duyurdu.