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Belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına, Güzelyurt’ta devam edilecek

Belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına, Güzelyurt’ta devam edilecek
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Başbakan Ersin Tatar ve Bakanlar Kurulu üyelerinin belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına, Güzelyurt’ta devam edilecek.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin kabine üyeleri ve milletvekillerinin de katılımı ile ‘Ülkeye hizmet yolunda Güzelyurttayız’ sloganı ile gerçekleştirilecek ziyaretin, 10 Ekim Perşembe  günü saat 19.00’da Güzelyurt  AKM’de  yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Güzelyurt ile ilgili hükümetin icraatlarının, gelecek projelerinin anlatılacağı halka açık toplantıda Güzelyurt halkı, sorunlarını ve beklentilerini hükümet yetkililerine direk iletme fırsatı bulacaklar” denildi.

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