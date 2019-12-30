Belediye Emekçileri Sendikası'ndan yeni yıl mesajı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) geçen bir yıllık süreçte ülke ve toplum olarak ileriye doğru bir adım dahi atılamadığını, bunun ana nedeninin sistemsizlik ve bu sistemsizliğin mimarı siyasetçiler olduğunu savundu.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni yıl mesajında, emek ve emekçinin sömürülmeye devam ettiği 2019 yılının son günlerinde çalışanların alım gücünün düştüğünü ve ekonomik olarak gerileme yaşadığını ifade etti.

Sendikalar olarak tüm güçleriyle bu sömürü düzenine karşı mücadele ettiklerini ve de etmeye devam edeceklerini kaydeden Yalınkaya, emeği ve emekçinin hakkını korumak için bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da hiç tereddüt etmeden savaşacaklarını vurguladı.

Yalınkaya, şöyle devam etti:

“Elbette ki sendika yönetim kurulu adına sizlere çok daha güzel ve olumlu şeyler söylemek isterdim, ancak eğitimden sağlığa her alanda sıkıntılar artmış durumdadır. İnsanlarımız devletin ihmali sonucunda trafik kazalarında hayatlarını kaybetmektedir. İşçinin alım gücü her geçen gün düşmektedir. Biz bu duruma isyan ediyoruz ve değişmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta üyelerimizin olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2020 yılının herkese önce sağlık sonra da mutluluk getirmesini dileriz.”