Belediyeden "+65 Yaş Tedarik Hattı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının KKTC’de de görülmesinin ardından Lefkoşa’daki 65 yaş ve üzeri tüm yurttaşların gıda, ilaç malzeme ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla “+65 Yaş Tedarik Hattı” oluşturdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Bakanlar Kurulu’nun yurttaşların acil ihtiyaçlar dışında mümkün olduğunca evlerinde kalmaları şeklindeki tavsiye kararına paralel olarak özellikle risk grubundaki yaşlı yurttaşların gıda, ilaç ve/veya malzeme ihtiyaçlarını “+65 Yaş Tedarik Hattı” ile evlerine ulaştıracak.

Belirtilen ihtiyaçları olan LTB’nin hizmet sınırları içinde olan Lefkoşa, Haspolat ve Hamitköy’de ikamet eden 65 yaş ve üzeri yurttaşlar “ALO 185” hattını arayarak ihtiyaç listelerini yazdırmaları ve adres bilgilerini vermeleri bu hizmet için yeterli olacak.