Belediyeler Birliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Özçınar mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk Halkı’na büyük güç verirken, geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktadır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk Milleti’nin, birlik ve beraberlik içinde olması, daha güzel yarınlar için son derece önemlidir. Bu vesileyle, Büyük Önder Atɑtürk, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı ile aziz şehitleri rɑhmet ve minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkının, güvencesi ve gururu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.