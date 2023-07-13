Belediyeler Birliği 5. Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Yürütme Kurulu, bugün toplandı.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.

Belediyeler Birliği'nden verilen bilgiye göre, toplantıda, kurum ve kuruluşlara uygulanacak su tarifeleri ile ilgili tahsilatın sağlanması için gerekli temasların kurulması yönünde karar alındı.

Belediyeler tarafından hazırlanan tüzüklerin yasanın öngördüğü süre içerisinde belediye meclislerinden geçirilerek hayat bulmasının sağlanması konusu da görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi hakkında da değerlendirme ve bilgilendirmede bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi’nde hazırlanan yasa tasarılarıyla ilgili de bilgilendirme yapılan toplantıda, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası ve İmar Yasası’nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda bilgi verildi. Cumhuriyet Meclisi’ndeki komite toplantılarına başkanların her partiden birer temsilci olarak katılım gösterebilmesine olanak sağlanması ve belediyelerin mali açıdan yaşadığı sıkıntı ve sorunların aşılması için temaslar gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Bu bağlamda, Yürütme Kurulu’nun, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile görüşmesi yönünde karar alındı.

Toplantıda ayrıca, Yürütme Kurulu Üyelerine, yurt dışı, ulusal ve uluslararası temaslar ile Avrupa Konseyi’ndeki toplantılar hakkında da bilgi verildi.

Buna göre Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) üyesi olan Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in 19-20 Temmuz tarihlerinde Samsun’da yer alacak İkinci Küresel Tarım Forumu’na katılacağı yönünde bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, Belediye Başkanları Birliği oluşturulması yönünde de çalışma başlatılması kararı alındı.