Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 24-26 Ekim’de Fransa’nın Strasbourg kentinde yer alan 45’inci Genel Kurulu ve komite toplantılarına katıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, heyette KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yer aldı.

Heyet Strasburg’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder’in verdiği resepsiyona katıldı ve KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen’i de ziyaret etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yerel ve bölgesel medya, seçilmiş temsilcilere karşı şiddet ve insan hakları konularının da yer aldığı kaydedildi. Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetinin bazı komite toplantılarına da katıldığı belirtildi.

Heyet Başkanı Mahmut Özçınar, temasların Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişimi ve Avrupa Konseyi’ndeki görünürlük açısından önemli olduğunu vurguladı.