Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katıldı

Belediyeler Birliği Heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti, 28-30 Ekim tarihleri arasında Strasbourg’da yer alan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 37’nci oturumuna ve komite toplantılarına katıldı.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a, K. T. Belediyeler Birliği As Başkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ile K.T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle eşlik etti.

K.T. Belediyeler Birliği’nin İdari Komite Temsilciğini Mahmut Özçınar, Güncel İşler Komite Temsilciliğini Mehmet Harmancı, İzleme Komitesi Temsilciliğini ise Ahmet Yalçın Benli yürütüyor.

Strasbourg’da bulunan heyet temasları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Strasbourg Temsilcisi Növber Ferit Vechi ile de biraraya geldi. Heyet ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Strasbourg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman’ın 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu davetine de katıldı.

K.T. Belediyeler Birliği Heyeti, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (K.K.T.C.) dönecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 15:21