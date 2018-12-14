Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, drenaj alt yapısının önemin işaret etti

K.T. Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yağmur suyunun kullanılması gerektiğini kaydetti.



Özçınar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğunluğu yüksek taşkınlarla sele dönüşen yağmurlar sonucu yaşanan sorunları çözmek adına, mutlaka master programlarına uygun proje üretme zorunluluğunun doğduğunu belirtti.



Özellikle havza yönetimi, ana yol drenaj ve yağmur suyuna duyarlı şehirler planlamak zorunda olduklarını dile getiren Özçınar, sorunun mutlak çözümünün, deneyimlerden faydalanarak hazırlanacak bilimsel çalışmayla birlikte merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin kaynak ayırmasıyla mümkün olacağını kaydetti.



Bugünden başlamak üzere, yeni proje uygulamaları ile sorunu çözmek ve kaynakları yağmur suyu drenaj alt yapısında kullanmanın gerekliliğinin ortaya çıktığını söyleyen Özçınar, sözlerini şöyle tamamladı:



“Küresel ısınma bizi bu çalışmayı bir an önce başlatmaya ve elimizi çabuk tutmaya zorluyor. Çünkü küresel ısınma sonucunda oluşan yüksek yoğunluklu yağışları, mevcut yapılarımız taşıyamaz duruma gelmiştir. Bunun yanında, ülkemizin yağış miktarına göre, risk haritalarının devlet katkısı ile ivedi olarak hazırlanıp, tedbir alma konusunda sağlıklı hareket etmemiz gerektiğini belirtmek isterim.”