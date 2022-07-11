Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’dan Basın Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda özgür basının ileri demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajında, “Basın mensupları, kamuoyunu aydınlatmak, halkın sesini duyurmak için son derece kıymetli bir görev üstlenmektedir. İleri demokrasilerin vazgeçilmezi özgür basın, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi ve çok seslilik büyük önem taşımaktadır. Basın sektörünün her kademesinde başarıyla görev yapan tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, özveri ile icra ettikleri mesleklerini daha iyi koşullarda sürdürebilecekleri nice güzel yarınlar dilerim” dedi.