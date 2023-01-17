Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti

Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği heyetini kabul etti
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) Genel Sekreteri Esra Alkan ile Birliğe üye Mersin Mezitli Belediyesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi’nden bir heyetle biraraya geldi.

Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmede, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

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Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mahmut Özçınar, işbirliğinin ve ilişkilerin önemine dikkat çekti. 

Heyet, göreve yeniden seçilen K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı da kutlayarak, başarılar diledi. 

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

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