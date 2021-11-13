Belediyeler Birliği heyeti Antalya’da fuar ve sempozyuma katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden bir heyet, Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği iş birliğiyle Antalya-Anfaş Expo Center'de 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı.
3 gün süren fuarda, 60'a yakın belediye ve sektör profesyoneli yer aldı.
Fuarda ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı spor malzemeleri, güvenlik, yangın ve iş sağlığı başta olmak üzere "İnsan ve çevre" temalı çalışmalar sergilendi.