Belediyeler Birliği heyeti Macaristan'da toplantı ve konferansa katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Macaristan’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İdari Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya ve konferansa katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 12-15 Haziran tarihleri arasında etkinliğe katılan heyet ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilciği’ni ziyaret ederek Temsilci Selda Çimen ile biraraya geldi.

Belediyeler Birliği heyetinin katıldığı ve ilk gün gerçekleştirilen Avrupa Konseyi İdari İşler Komitesi Toplantısı’nda “Kırsal ve Kentsel Belediyelerde etkileşimi artırma hedefli yeni vergi sistemleri” ele alınırken, ikinci gün düzenlenen konferansta Avrupa’nın çeşitli üniversiteler ve şehirlerinden uzman ve yerel yöneticiler “Akıllı Şehirler” hakkında sunumlar yaptı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.