Belediyeler Birliği kararlar aldı

Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla kararlar aldı.

Hükümetin aldığı önlemlere paralel alınan önlemler arasında tüm belediyelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarının artırılması; tüm etkinlikler ve ziyaretlerin ertelenmesi veya iptali var.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar, Yürütme Kurulu, kültürel etkinliklerin ve 18-24 Mart arasında her yıl Belediyeler tarafından yapılmakta olan yaşlılarla ilgili etkinliklerin ertelenmesine karar verdi.

Önlemler arasında “Türkiye ve üçüncü ülkelere yapılacak programlanmış ziyaret ve çalışmalarının iptal edilmesi; temizlik, ilaçlama, haşere ile mücadele hizmetlerinin sıklaştırılması, toplu taşıma araçlarının hijyen denetimi ile ilgili her Belediyenin kendi sınırları içerisinde yapılacak çalışmalarda yer alması; eğlence ve dinlence yerleri, alış-veriş merkezleri gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve sağlıkla ilgili denetimlerinin artırılması” da yer alıyor.