Belediyeler Birliği'nden Bosna Hersek’te temaslar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) tarafından, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla başlatılan program kapsamında 17-20 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek’te temaslarda bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyet ziyaretleri kapsamında, Novi Grad Saraybosna Belediye Başkanı Semir Efendić, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile biraraya geldi.

Heyet, Mehmetçik Belediyesi’nin de kardeş şehri olan Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Prača Belediye Başkanı Asim Zec, Goražde Belediye Başkanı Muhamed Ramović ile bir araya geldi. Asim Zec ile gerçekleştirilen görüşmede Tatlısu Belediyesi ile Prača Belediyesi’nin kardeş şehir olması konusunda da ilk adım atıldı.



KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Saraybosna Büyükşehir Belediyesi’ni ziyareti sırasında verdiği röportajda, Bosna Hersek’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bosna Hersek ile ilgili izlenimlerinin sorulması üzerine Özçınar, buradaki gelişmeleri görmekten son derece mutlu olduğunu belirterek, KKTC’deki belediyeler olarak kendilerinin de bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Çalışmalarını Bosna Hersek’teki belediyelerle işbirliğine dönüştürmek istediklerini dile getiren Özçınar, bunu sürekli kılmak arzusunda olduklarını ifade etti. Mahmut Özçınar, hedeflerinin ziyaret edecekleri belediyelerle KKTC’deki belediyelerin ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Özçınar, Goražde Belediyesi’ni ziyareti sırasında Başkan Muhamed Ramović ile Belediye Meclis Üyeleri ve diğer katılımcılara hitap etti. Özçınar burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, evsahipliğini üstlenen Ramović’e teşekkür etti.

KTBB Heyeti ayrıca, Bosnalı Müslüman Boşnakların Lideri, Bosna Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Anıt Mezarı ile Bosna savaşı sırasında Goražde şehrinde hayatını kaybeden 150 çocuğun anıtına da çiçek bıraktı.

Özçınar başkanlığındaki heyette, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.