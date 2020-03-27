Belediyeler Birliği'nden olağanüstü toplantı

K. T. Belediyeler Birliği, bugün, “Korona virüs (COVİD-19) mücadele ve hükümetin açıkladığı ekonomik paket” gündemli Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, tedbirler doğrultusunda, mesafe kuralına uymak maksadıyla açık havada K. T. Belediyeler Birliği bahçesinde yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, halka birebir dokunarak sıkıntılarını en yakın şekilde gözlemleyen belediyelerin, Korona virüsle mücadele kapsamında en aktif şekilde hizmet veren kurumlar olduğu, hijyen, sağlık, gıda yardımı gibi halkın ihtiyaçları doğrultusunda sahada emek veren yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu bağlamda Korona virüsle mücadelede en aktif şekilde çalışan belediyelerin devletten destek beklerken yüzde 25’lik kesinti ile karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Toplantıda ayrıca belediyelerin kendi üzerlerine düşen tasarruf tedbirlerini almasının gündemde olduğu ifade edilirken, bugüne kadar Türkiye’den ülkeye gelen suyun bedelinin belediyelerden alındığına dikkat çekilerek, bunun ciddi bir gider olduğu, bu süreçte bunun vatandaştan tahsil edilemeyeceği ortadayken belediyelerin kararname süresince bu giderinin ertelenmesi başkanlar tarafından talep edilip bu konuda merkezi hükümetin gündemine taşınması için Birlik Başkanı’na görev verildi.

Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, tüm belediyelerin talepleri ve bölgesel sorunlarını da içerecek şekilde, oluşturulan kriz yönetim komitesinin değerlendirmesi neticesinde pazartesi günü, tüm yetkililer, hükümet ve kamoyuna bildirilecek.