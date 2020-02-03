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Belediyeler Birliği'nden temsiliyet

Belediyeler Birliği'nden temsiliyet
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Kıbrıs  Türk  Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sapanca’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı, Sakarya Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC’nin KTBB Başkanı Özçınar tarafından temsil edildiği toplantıda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Moğolistan ve Türkiye’den yerel yöneticiler yer aldı.

Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Bosna Hersek Federasyonu arasında kültürel mirasın korunması başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

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