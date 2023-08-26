Belediyeler Birliği’nde MAKS Projesi ile ilgili toplantı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Belediyeler Birliğinden verilen bilgiye göre, “MAKS’ın tamamlanmasının önündeki engeller” gündemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 10.30’da başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantıda, MAKS Projesi ile ilgili gelinen son aşama ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yanı sıra, belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu, Harita Dairesi Müdürü Aşkın Korkmazer, İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Sevda Özsaygın, TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan, KEİ Ofisi ve KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan uzmanlar, TC Cumhurbaşkanlığı ve TÜRKSAT’tan yetkililer katıldı.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi ile birçok kurum ve kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan adres verisinin merkezi yapıda, güncel olarak tutulması ve bu verilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla güvenli bir şekilde paylaşılması hedefleniyor.