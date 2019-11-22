Belediyeler Birliği’ne ziyaret

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni (KTBB) ziyaret etti.

KTBB’den verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divan Toplantısı dolayısıyla ülkeye gelen UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman başkanlığındaki heyet, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KTBB AS Başkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, UCLG-Mewa 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığı görevini üstlenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile biraraya geldi.

KTBB Başkanı Özçınar yaptığı konuşmada, UCLG-MEWA ile iş birliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu iş birliğinin KKTC için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Özçınar, Girne Belediyesi’nin UCLG-Mewa 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığı görevine gelmesinin ülke turizmi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

KTBB Asbaşkanı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, heyeti Lefkoşa’da ağırlamaktan son derece memnun olduğunu belirterek, Girne’nin ülke turizmi için çok özel bir yeri bulunduğunu kaydetti.

UCLG-Mewa 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komite Başkanlığı görevini üstlenen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Girne'nin KKTC'nin turizm başkenti olduğunu söyledi ve ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmaktan ve KTBB ile yürüttükleri iyi ilişki ve iş birliklerinden son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 18:25