Belediyeler Birliği’nin 80. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Kıbrıs Türk Belediyeleri Belediyeler Birliği’nin 80. Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Başkanlar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 80. Genel Kurul Toplantısı için saat 11.00’de bir araya geldi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantı, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş, İdari Memur Nazan Özlatif ve Birlik Avukatı Müjgan Irkad da hazır bulundu.

Toplantıda İmar Yetkisi’nin belediyelerden alınmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan başkanlar, mümkün olan en kısa zamanda konunun Başbakan ve yetkili makamlarla görüşülmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Askere verilen suyun bedeli konusunun da gündeme geldiği Genel Kurul’da protokol imzalanması için K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, tüm belediyelerin 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ülker Lefkoşa Maratonu’na destek vermesi yönünde tavsiye kararı alındı.

Diğer konular üzerinde görüşlerini dile getiren başkanlar ayrıca fikir alışverişinde de bulundu.