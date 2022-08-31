Belediyelerde örgütlü sendikalar, “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, belediyeler olarak Başbakan Üstel’den “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” randevu taleplerinin olduğunu açıkladı.

Yalınkaya, randevu verilmemesi durumunda, pazartesi akşamı girilecek eyleml sürecini duyuracaklarını bildirdi.

Belediyelerde örgütlü 3 sendika Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş’in çağrısı üzerine, “belediyelerin yerel gelirlerden alması gereken pay konusunu görüşmek üzere” sendikalar ve belediye başkanları bir araya geldi.

- 12 belediye başkanı katıldı

Sendika temsilcileri ve 12 belediye başkanının katılımıyla Merkez Lefkoşa’da gerçekleşen toplantının ardından BES Başkanı Yalınkaya, açıklamalarda bulundu.

Yalınkaya, yasaya göre halka daha iyi hizmet sunulabilmesi adına yerel gelirlerin yüzde 9.25’inin belediyelere aktarıldığını ancak öngörülen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında büyük bir farkın olduğunu belirterek, yıllar boyunca hükümetlerin bu farkı yatırmayarak, belediyelerin hakkını gasp ettiğini öne sürdü.

Bu durumun tespit edilmesinin ardından temmuz ayında 24 belediye başkanının katılımıyla bir toplantı yapıldığını ve toplantının ardından Başbakan Ünal Üstel’le görüştüklerini belirten Yalınkaya, Başbakan’la görüşülmesinin ardından sorunun çözümü için Maliye Bakanlığı’nın görevlendirildiğini söyledi.

- “Maliye Bakanlığıyla toplantı sonuçsuz kaldı”

Konu üzerinde çalışılması için verilen 1 ay sürenin ardından, Maliye Bakanı’yla görüştüklerini aktaran Yalınkaya, bu görüşmede herhangi bir sonuca varılmayıp, yine Başbakan Üstel’e yönlendirildiklerini öne sürdü.

Yalınkaya, yaşanan gelişmeler ışığında bugün tekrardan belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, toplantıya 12 belediye başkanının katıldığını, birçoğunun da mazeret bildirdiğini kaydetti ve alınan kararlarda belediyelerin yüzde 50’sinden fazlasının hem fikir olduğunu dile getirdi.

Devlet katkı paylarında yaşanan bu sıkıntının, tüm belediyelerin ortak ve en büyük sorunlarından biri olduğunu aktaran Yalınkaya, son yansıtılan hayat pahalılığının ardından belediyelerin bütçelerinin durumunun daha da kötüleştiğine işaret ederek, şu an maaşları ödeyemeyecek, halka hizmet veremeyecek durumda olduklarını açıkladı.

Katılmayan belediye başkanlarına da çağrıda bulunan Yalınkaya, özellikle Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın bugünkü toplantıda olmayışını eleştirdi ve Özçınar’ın Başbakan’la gerçekleştirilecek toplantıda olması gerektiğini kaydetti.