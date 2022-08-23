Belediyelerde örgütlü sendikalar yarın genel uyarı grevi ve Meclis önünde eylem yapacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle yarın genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ adına açıklama yapan DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip belediyelerdeki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve Anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti.

Aşam, şunları kaydetti:

“Sürdürülemez duruma gelen belediyelerdeki esas sorunların kötü, partizan ve popülist yönetim şekli olduğunu görmezden gelen hükümet, ekonomik sorunların esas kaynağının ise yerel gelirlerden belediye paylarının kalem oyunları ile maliyeye aktarılması olduğunu saklamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta, aynı dayatmacı anlayış ve parmak hesabı üstünden komiteden geçirdikleri yasa tasarısının, anayasaya aykırı olduğunu bilebile, bilimsel hiçbir kritere bağlı kalmadan yalnızca sayı üstünden dayattıkları yasa tasarısı, aynı dayatmacı anlayışla yarın olağanüstü oturumla Meclis Genel Kurulu'na getiriliyor.”

Yasa tasarısının olduğu şekli ile Genel Kurul’dan geçirilirse tüm belediyelerin “sürdürülemez bir kaosun içine itileceğini” iddia eden Aşam, belde halklarının hak ettiği yerel hizmeti alamayacağını ve Toplu İş Sözleşmelerinin tasarıda korunmuş olmasına rağmen uygulanamayacağını savundu.

Aşam açıklamasında, “Dolayısıyla, bizler belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ olarak, tasarının yeniden komiteye çekilip belediyelerde ki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep etmek ve mevcut şekli ile bu tasarıyı kabul etmediğimizi haykırmak için yarın ilan ettiğimiz genel uyarı grevimiz doğrultusunda Meclis önünde direneceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerini kullandı.