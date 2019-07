urizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Lefke, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerinin başkanlarını kabulünde, “Artık yurt dışında tüm ilçeleri ayrı ayrı tanıtacağız… Belediyeleri de tanıtımın parçası yapacağız” dedi.

Bilet fiyatlarının makul sevilere gelmesi için bazı girişimler yapacaklarını da duyuran Üstel, “Güney Kıbrıs’ın lobicilik girişimlerine karşı Anavatan Türkiye’nin desteğiyle her platformda Kuzey Kıbrıs’ın varlığını göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, Cittaslow üyeliği bulunan Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Lefke, Geçitkale ve Tatlısu Belediye başkanlarını kabul etti.

Kabulde ilk sözü belediye başkanları adına Mehmetçik Belediye Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Başkanı Cemil Sarıçizmeli aldı.

SARIÇİZMELİ: “GÜZ DÖNEMİNDEKİ TOPLANTI KKTC’DE YAPILACAK”

Sarıçizmeli, dünyada 20 ülkeden 280 belediyenin Cittaslow’a üye olduğunu söyleyerek, ülkenin de bu oluşumda yer almasının önemine vurgu yaptı.

Cittaslow’a üye olabilmek için 7 ana kriter bulunduğuna değinen Sarıçizmeli, kültürünü koruyan, geliştiren ve bölge insanına daha güzel bir yaşam sunan Cittaslow felsefesinin ülke turizmine de yararlı olacağını söyledi.

Cittaslow’a ilk olarak Yeniboğaziçi Belediyesi’nin üye olduğunu belirten Sarıçizmeli daha sonra Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerinin de üye olarak birliğe katıldığını hatırlattı.

“KUZEY KIBRIS’IN CITTASLOW’A ÜYE BELEDİYE SAYISI 5”

Son olarak Cittaslow’a Tatlısu Belediyesi’nin de üye olmasıyla Kuzey Kıbrıs’ın üye belediye sayısının 5’e yükseldiğini dile getiren Sarıçizmeli, böylelikle birlikte temsiliyet hakkı kazandıklarını belirtti.

GÜZ DÖNEMİ TOPLANTISI KKTC’DE

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin her yıl bahar ve güz dönemlerinde toplandığını anlatan Sarıçizmeli, en son toplantının Çin’de yapıldığını ve güz döneminde toplantının KKTC’de yapılması yönünde karar üretildiğini söyledi.

Toplantının 6-10 Kasım tarihlerinde yapılmasının planlandığını belirten Sarıçizmeli, toplantıya 20 ülkenin temsilcilerinin katılacağını ifade etti.

Bakanlık ve hükümetten destek taleplerini de dile getiren Sarıçizmeli, Cittaslow turizmi hakkında teknik destek ve iş birliği talebinde de bulundu.

ÜSTEL: “BİLET FİYATLARININ MAKUL SEVİLERE GELMESİ İÇİN BAZI GİRİŞİMLER YAPACAĞIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, uluslararası alanda ülkeyi başarıyla temsil eden tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Geçmiş bakanlık döneminde Cittaslow’un yaygınlaşması için çaba sarf ettiğini belirten Üstel, “Bir olan üyelik sayısının 5’e çıktığını görmek memnuniyet verici” diye konuştu.

Turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu anımsatan Üstel, turizmde çeşitlilik olmasının önemine vurgu yaptı, ambargolar yüzünden ve direkt uçuşların olmaması nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Bilet fiyatlarında pahalılık yaşandığını da dile getiren Üstel, fiyatların makul sevilere gelmesi için bazı girişimler yapacaklarını vurguladı.

Yurt dışı tanıtımlarında tüm ilçeleri ayrı ayrı tanıtmak gibi düşünceleri olduğunu söyleyen Üstel, böylelikle belediyeleri de tanıtımın bir parçası yapacaklarını kaydetti.

“KOMİTE OLUŞTURULDU”

Cittaslow’a üye olan belediyelerde özellikle butik otel veya eko turizm modellerinin ön plana çıkabildiğini anlatan Üstel, ekonomik açıdan tüm bölgeleri nasıl daha iyi noktalara getirebilecekleri konusunda bir komite oluşturulduğunu söyledi.

Ülkenin, belediyelerin uluslararası alandaki girişimlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Üstel, “Yerel yönetimlere hükümet ve bakanlık olarak katkı koymak asli görevimiz” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da söyleyen Üstel, KKTC’de böylesi toplantıların yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üstel, “Güney Kıbrıs’ın lobicilik girişimlerine karşı Anavatan Türkiye’nin desteğiyle her platformda Kuzey Kıbrıs’ın varlığını göstermeye devam edeceğiz” dedi.