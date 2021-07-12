Belediyelerin ve sulama birliklerinin Kıb-Tek’e olan borçları yapılandırılıyor

Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesi’ne bağlı sulama birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan birikmiş borçlarının tahsilini düzenleyen protokol Başbakanlık’ta imzalandı.



Protokolün imza törenine, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ve ilgili diğer bürokratlar katıldı.



Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlığın ortak çalışması sonucu hazırlanan Protokolün imzalanması öncesinde Başbakan Saner konuşma yaptı.



SANER: “40 YILDIR DEVAM EDEN KRONİK BİR SORUN 4 BAKANLIĞIN İŞBİRLİĞİYLE ÇÖZÜME KAVUŞTU”



Saner, konuşmasında, yaklaşık 40 yıldır devam eden kronik bir sorunun 4 bakanlığın işbirliğiyle çözüme kavuştuğunu söyleyerek, imzalanan protokol sayesinde belediyelerin ve sulama birliklerinin Kıb-Tek’e olan birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılmasının amaçlandığını belirtti.



Kıb-Tek’e kurumların yaklaşık 255 milyon TL, sulama birliklerinin ise yaklaşık 12 milyon TL borcu olduğunu vurgulayan Saner, bu borçların yeniden yapılandırılmasıyla, belediyelerin ödeme noktasında rahatlayacağını, Kıb-Tek’in ise tahsil edemediği borçları alabileceğini ifade etti.“BU PROTOKOL İLE SU KULLANIMINA DA ADALET GETİRİLECEK”Saner, “Bu protokol ile su kullanımına da adalet getirilecek” diyerek, belediyelerin su motorlarının kullanımında kararları artık kendilerinin alacaklarını ve tarifeleri de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenleyerek, uygulamaya geçireceklerini kaydetti.Saner, belediyelerin bu konuda disiplin sağlaması ve üretilen suların halka daha adil bir şekilde dağıtılmasında imkan yaratılacağını söyledi.Daha sonra protokol; Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Maliye Bakanı Oğuz, İçişleri Bakanı Evren, Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz tarafından imzalandı.