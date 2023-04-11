Bellapais-Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı bir ay içerisinde tamamlanıyor

Girne Belediyesi, Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı olan ve “Kaçış Yolu” olarak adlandırılan yolun bir ay içerisinde tamamlanacağını duyurdu.
Asfalt öncesi son olarak 100 metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile asfalt öncesi malzeme serimi işlemlerinin gerçekleşeceği, ardından da asfalt dökümünün yapılacağı kaydedilen açıklamada, hava şartlarından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yolun 1 ay içerisinde tüm güvenlik önlemlerinin de alınarak halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.