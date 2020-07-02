Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yurtdışından gelen yolculara ilişkin açıklama yaparak, vatandaşların uyması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

Gürkut’un açıklaması şu şekilde:

“Evet… Günlerdir, aylardır virüs dünyadan silinmedi, bize de gelecek, bu bilimsel gerçeğe uygundur diyoruz.

Yüksek riskli ülkelerden gelecek yolcularla ilgili düşüncelerimizi ve önerilerimizi tekrar anlatmayacağım. YİM’de açtığımız dava Başsavcılık itiraz dosyalamak istediği için 3 Temmuz’a ertelendi. Ve bugün 1 Temmuz, resmi olarak hava ve deniz sınırlarımızın açıldığı ilk gün.

A kategorisindeki (düşük riskli) ülkelerden gelen yolcular Türkiye’den aktarmalı uçunca ayni uçakta B kategorisinde sayılan Türkiye’den gelenler de olduğu için topluca B sayılacak ve tümünden B kategorisinden talep edilen çift PCR istenecek. Ama ayni uçaktan C yani yüksek riskli ülkelerden gelenler de bulunacak ama onlar ülkeye varınca karantinaya girecek. A’lar B oluyor ama herkes C olmuyor. (Ben anlamadım ama bir izahı vardır elbet)

Gelelim bizim yapacağımız PCR’lara. Test sonucu 1 günde çıkar mı? Yolcu taahhüt ettiği gibi izole kalır mı? Peki izolasyonda kalacağı otele veya ikametgahına ışınlanarak mı gider? Taksici? Şoför ile temas etmez mi? Otelde resepsiyon görevlisi? Lokantadaki garson?

Ailesini ziyarete gelen aylardır görmediği anasına, babasına, çocuğuna sarılmaz mı?

Peki bunlardan birisi pozitif çıkınca (çıkacak, bu bilimsel olarak beklenen bir şeydir) verdiği telefon ülkemizde çalışmazsa? Adresi yanlış ise? Biz ulaşana kadar turist olarak geldiği ülkemizde adını bilmediği mekanlarda adını bilmediği kişilerle temas ettiyse? Temaslı takibini yapacak arkadaşlarım gece gündüz uyumasın tabii artık

Açılmak zorundayız. Bunu en baştan beri söyleyenlerdenim. (Nedenleri ayrı bir yazının konusu)

Ama önşartı var açılmanın GÜVENLİ HALDE OLMASI’nın:

Hastane HAZIR

Organizasyon HAZIR

Temaslı takip ekibi HAZIR

TOPLUM da yeterince bilgilendirilmiş, kendini güvende hissedecek halde olmalıdır.

Çünkü açılma kabul edilebilir bir riski göze almak demektir.

Peki bizler BİREYLER olarak ne yapmalıyız?

En baştan beri hiç değişmeyen 3 şey:

1-MASKE (ağzımızı burnumuzu kapayacak şekilde) takmalıyız.

2-FİZİKİ MESAFE (Diğer bireylerle arsmıza en az 1 mümkünse 2 metre mesafe) koymalıyız.

3-HİJYEN (Ellerimizi sık sık sabunlu su ile yılamalı veya alkol içeren bir antiseptikle temizlemeliyiz).

Bir de hepimizin dikkat etmesi gereken nokta var: RİSK GRUBU’nu korumak.

Bunları yaparsak karşımıza virüs taşıyan biri gelse de o da biz de bu tedbirlere uyarsak büyük oranda hasta olmayız.

Panik olmayın. Tedbirli olun.

Bir de sorumlu vatandaşlar olarak SAĞLIK SİSTEMİNİN HAZIR olması için talepte bulunun.

Biz hepimizin sağlığı için sorumlulukla çalışmaya, uyarmaya ve mücadeleye devam ediyoruz.

Siz tedbirli ve sağlıklı olun.”