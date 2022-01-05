Bengihan: "Halka karşı saygısızlık"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “külliye yapımı için 586 milyon TL’lik kaynak yaratılmasını” eleştirdi.

Bengihan, “Ülkemizin içinde bulunduğu büyük ekonomik kriz ortadayken külliye yapımı için 586 milyon TL’lik kaynak yaratılması resmen halkla dalga geçmektir. Böylesine zorlu bir süreçte külliye için değil kaynak yaratmak, külliyeden bahsetmek bile halka karşı çok büyük bir saygısızlıktır.” dedi.

Yazılı açıklamasında, halkın alım gücünün günden güne eridiğini, birçok evde insanların karnını doyuramadığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Pandemi koşullarının giderek ağırlaştığı bu dönemde sağlıkta hem teçhizat hem de personel açısından büyük eksiklikler varken, Girne ve Güzelyurt Hastaneleri yarım kalmışken, eğitimde birçok sorunlar varken, pandemi koşullarında çocuklarımız 30-35 kişilik sınıflarda eğitim görürken, birçok belediyede ve devlet kurumunda çalışanlar 13. maaşlarını alamazken, asgari ücretliler açlık sınırı altında maaşla çalışmaya mahkum edilmişken külliye yapılmasının hala daha gündemde tutulması tam anlamı ile aymazlıktır.

Döviz krizi bahane edilerek gerek hükümet tarafından, gerekse fırsatçı tüccarlar tarafından yapılan zamlar halkın belini bükmüştür. Döviz kurunun tavan yaptığı güne göre ayarlanan fiyatlarda, kur düşmesine rağmen tek kuruşluk indirim yapılmamıştır. Başbakan Sucuoğlu geçtiğimiz hafta akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarının düşürüleceği sözünü vermiş olmasına rağmen sözünü tutmamış, halkı kandırmıştır.”

Ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olanların en önemli görevinin halkın refah seviyesini yükseltmek olması gerektiğini belirten Bengihan, “Halk ekonomik kriz altında ezilirken, kendileri için saray yaptıracak kadar makam sarhoşluğu içinde olanların halkımıza vereceği hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.