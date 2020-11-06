Bengihan: “Halkın içine düştüğü bu büyük kriz karşısında ülkeyi yönetenlerin sergilediği sorumsuzluk kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ülkedeki ekonomik sıkıntılara işaret ederek, “Halkın içine düştüğü bu büyük kriz karşısında ülkeyi yönetenlerin sergilediği sorumsuzluk asla kabul edilemez. Böylesine büyük bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde ülkenin hükümetsiz bırakılmasının hiçbir haklı mazereti olamaz” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede CoVid-19 Pandemisi nedeniyle yaşanan büyük krizle birlikte, Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesinin tam bir “ekonomik yıkım” yaşattığını;

birçok işyerinin kapanmasıyla binlerce çalışan ve küçük esnafın işini kaybettiğini, birçoğunun çok düşük maaşlarla çalışmak zorunda kaldığını, üretimin neredeyse yok olması ile ithalata bağlı bir ekonomik yapı oluştuğunu, Türk Lirasının döviz karşısındaki aşırı değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün eridiğini belirtti.

Bengihan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Neredeyse tüm tüketim mallarının fiyatlarının dövize göre belirlendiği, araba, ev, ev kirası fiyatlarının döviz üzerinden olduğu ülkemizde son on aylık sürede Türk Lirası Sterlin karşısında %38.6, Dolar karşısında %40 Euro karşısında ise %45.6 değer kaybederken KKTC İstatistik Kurumunun on aylık hayat pahalılığını % 11.86, Ekim ayı hayat pahalılığını ise % 1.04 olarak hesaplaması düşündürücüdür.

Halkın içine düştüğü bu büyük kriz karşısında ülkeyi yönetenlerin sergilediği sorumsuzluk asla kabul edilemez. Böylesine büyük bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde ülkenin hükümetsiz bırakılmasının hiçbir haklı mazereti olamaz.

“HER TÜRLÜ MÜDAHALEYİ YAPANLARI DA, KABUL EDENLERİ DE ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Bir an önce hükümetin kurulup başta ekonomi olmak üzere halkın sorunlarına çare üretilmesi gerekirken, UBP kurultayına dıştan yapılan müdahale ile zaten yaralı olan ülkemiz demokrasisine yeni bir yara daha açılmasına şahit olduk.

Kıbrıs Türk halkının iradesine yapılan her türlü müdahaleyi yapanları da, bu müdahaleleri kabul edenleri de şiddetle kınıyoruz.”