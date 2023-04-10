Bengihan: “Hükümetin baskı ve tehditleri sonucunda KTAMS’ın Meclis’te stenografların ek mesaiye kalmama eylemi etkisiz hale getirildi”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin Meclis çalışanlarına yönelik “baskı ve tehditleri” sonucunda KTAMS’ın Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eyleminin “etkisiz hale” getirildiğini söyledi.

Bengihan, KTAMS’ın Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eyleminin kırılması nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nun devam ettiğini belirtti.

KTAMS, El-Sen’in eylemine destek vermek amacıyla Kamu İhale Yasası’nın görüşüleceği Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemini devam ettirme kararı almıştı.

KTAMS’ta örgütlü Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle, 3 Nisan ve 6 Nisan’da yasa tasarısı gündemiyle toplanan Genel Kurul oturumları yarım kalmıştı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan KTAMS Başkanı Bengihan, “Hükümetin anti-demokratik ve faşizan anlayışı ve Meclis çalışanlarına yönelik baskıları sonucunda sendika üyesi olmayan stenograflar Meclis Genel Kurulu’na katıldı. Sendika üyesi olan stenograflara da disiplin soruşturması açılması tehdidinde bulunuldu. Sendikamızın ek mesaiye kalmama eylemi etkisiz hale getirilmiştir. Bu nedenle Meclis Genel Kurulu devam ediyor.” dedi.

Bengihan, “KTAMS, hükümetin beslemesi olup işe gitmeyen ve hakkında hiçbir işlem başlatılmayanları deşifre edip işlem başlatacak” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sendikalarımız, baskı gören, mobbing gören çalışanların sonuna kadar yanındadır. Çalışanlarına karşı mobbing uygulayanlara karşı hukuksal mücadele vereceğiz” dedi.